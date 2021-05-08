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Güldür Güldür Show, 'Çukur'da!

Ekranların en sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show, önceki akşam yayınlanan bölümündeki 'Çukur' skeci ile çok konuşuldu

Güldür Güldür Show, 'Çukur'da!
Güldür Güldür Show, 'Çukur'da!
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HABERTURK.COM

Her hafta farklı konularla gündeme damga vuran Güldür Güldür Show ekibi, son olarak Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a gönderme yaptı. Dizinin karakterlerini ve konusunu kendi mizahi üsluplarıyla yorumlayan Güldür Güldür Show, sosyal medyaya damga vurdu. Karakterlerden danslarına kadar izleyenleri kahkahaya boğan skeç çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o skeç;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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