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HABERTURK.COM

'Güldür Güldür Show'un yaratıcıları, kahkahayı sinema perdesine de yansıtmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, Ege Kökenli ve Burak Hakkı’nın da yer aldığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi türündeki 'Hava Muhalefeti' filminin oyuncu kadrosunda; Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi önemli isimler yer alıyor.

Yüksek dozda kahkaha vadeden BKM yapımı 'Hava Muhalefeti', yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla 14 Nisan’da sinemalarda izleyicilerle buluşacak.