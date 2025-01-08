Gülermak halka arz tarihi ve hisse fiyatı: Gülermak Ağır Sanayi halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arzına onay verdi. Gülermak halka arz talep toplama tarihleri de belli oldu. Üç gün sürecek halka arzda 125 TL hisse fiyatından talep toplayacak olan şirket, toplamda 32 milyon 760 bin lot dağıtımı yapacak. Peki, Gülermak halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Gülermak Ağır Sanayi halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylı bilgiler...
Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzını onaylamıştı. O şirketlerden biri olan Gülermak talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, "GLRMK" Bist kodu ile QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 4.8 Milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 10.01 olacak. Peki, Gülermak halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, GLRMK Gülermak Ağır Sanayi halka arz hakkında bilgiler...
GÜLERMAK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arzına onay verdi. Gülermak Ağır Sanayi talep toplama tarihleri de belli oldu.
Gülermak halka arz sürecinde 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde üç gün boyunca talep toplayacak.
GÜLERMAK HİSSE FİYATI NE KADAR?
Gülermak Ağır Sanayi halka arzında 1 TL nominal değerli paylar, 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 4.8 milyar TL olarak belirlendi.
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 10,01 olacak. Toplamda 38 milyon 760 bin lot dağıtılacak.
GÜLERMAK HİSSE KODU NE?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat’ın sembolü “GLRMK” olarak belirlendi.
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından şirket, "GLRMK" Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
GÜLERMAK KAÇ LOT VERİR?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arzı bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.
İşte Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).
- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
GÜLERMAK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş. (Özel bankacılık şubeleri)
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Bank A.Ş.
QNB Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.