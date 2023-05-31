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Gülşen'e idari para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Gülşen Çolakoğlu'nun bir konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerin "ayrımcılık" niteliğinde olduğuna karar vererek, 150 bin TL idari para cezası uygulanmasına hükmetti

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  • Gülşen'e idari para cezası - Magazin haberleri

    İmam hatip lisesi mezunu 3 kişi, Gülşen Çolakoğlu'nun 2022'deki bir konserinde "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. 
  • Gülşen'e idari para cezası - Magazin haberleri

    Yapılan başvurular sonrasında görüşü sorulan Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı, müvekkilinin halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de müvekkilinin özür dilediğini bildirdi.

    Görüşte, Gülşen Çolakoğlu'nun konserde ekibinden kendisini seyircilerin arasında omuzlarda taşımalarını istediğini, ekipteki arkadaşlarından birinin "Seni imam taşısın" şeklinde cevap vermesi üzerine de anlık refleksle ekipteki lakabı "imam" olan arkadaşına yönelik "şakalaşma" mahiyetinde sözler kullandığı belirtildi.
  • Gülşen'e idari para cezası - Magazin haberleri

    Başvuruları inceleyen TİHEK, "ayrımcılık yasağının ihlal" edildiğine hükmetti ve her bir başvurucu yönünden Gülşen Çolakoğlu'na 50'şer bin TL idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Çolakoğlu'nun 3 başvuru için toplamda 150 bin TL idari para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. 
  • Gülşen'e idari para cezası - Magazin haberleri

    KARARIN GEREKÇESİNDEN

    TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 10'uncu maddesine göre herkesin kanun önünde eşit olduğu, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde de din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alındığı ifade edildi.

    6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre ayrımcılığın her türlüsünün yasak olduğuna işaret edilen kararda, eğitim temelinde de ayrımcılık yapmanın bu yasağın ihlali anlamına geldiği vurgulandı.
  • Gülşen'e idari para cezası - Magazin haberleri

    Başvurulara konu sözlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilen kararda, "Demokratik ve laik devletin temel amaçlarından biri, toplumsal çeşitliliği koruyarak, bireylerin sahip oldukları inançlarıyla barış içinde bir arada yaşayabilecekleri siyasal düzenleri inşa etmektir" denildi.

    Gülşen Çolakoğlu'nun kullandığı ifadelerdeki muhatapların imam hatip lisesi mezunları olduğu aktarılan kararda, "Bir sanatçı tarafından toplumun önemli bir kesimini yakından ilgilendiren bir konuda sarf edilen sözler, eleştiri ve değerlendirme sınırlarını aşarak ayrımcılık boyutuna ulaşmıştır" tespitine yer verildi.
  • Gülşen'e idari para cezası - Magazin haberleri

    Başvurulara konu olayda, "inanç temelli ayrımcılık" yapıldığı kaydedilen kararda, şu ifadeler kullanıldı: Söz konusu ifadelerin sadece bireysel bir isnatta kalmayıp, 1951'den beri faaliyette bulunan okullardan mezun olan herkesi zan altında bıraktığı gerçeği göz önüne alındığında, muhatap vekili tarafından olayın başvuran ile hiçbir alakasının olmadığı, söz konusu ifadelerin önceden planlanmadan, herhangi bir haksız fiil kastı taşımadan, sahnedeki bir müzisyen arkadaşıyla şakalaşırken bir anlık bir refleksle söylendiği savunmalarına itibar edilmemiştir.
  • Gülşen'e idari para cezası - Magazin haberleri

    Gülşen Çolakoğlu, imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanmış, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

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