Gülşen'e idari para cezası

Yapılan başvurular sonrasında görüşü sorulan Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı, müvekkilinin halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de müvekkilinin özür dilediğini bildirdi.

Görüşte, Gülşen Çolakoğlu'nun konserde ekibinden kendisini seyircilerin arasında omuzlarda taşımalarını istediğini, ekipteki arkadaşlarından birinin "Seni imam taşısın" şeklinde cevap vermesi üzerine de anlık refleksle ekipteki lakabı "imam" olan arkadaşına yönelik "şakalaşma" mahiyetinde sözler kullandığı belirtildi.