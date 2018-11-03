Bursa'da bir gece kulübünde sahne alan pop müziğinin sevilen sanatçısı Gülşen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
İHA'nın haberine göre; yaklaşık bin kişinin saatler öncesinde doldurduğu mekanda dinleyicilerini "Bangır Bangır" ile selamlayan Gülşen, "Şarkıları söylerken hep bunu düşünüyorum, acaba şarkı söylemeseydim ne yapardım diye herhalde sinirden herkesi öldürürdüm. Çocuk yapmadan önce derlerdi ki çocuğun olmadan anlayamazsın ne olduğunu, evet çocuğum olduktan sonra anladım. Eğer müziğe büyük bir aşk ile bağlı değilseniz belki şuanda söylediklerimi anlamayabilirsiniz, ama gerçekten o kadar mutluyum ki her şeyi unuttuğum yerdeyim. İyi ki bana bunu yaşatıyorsunuz iyi ki buradasınız" ifadelerini kullandı.
Enerjisi ve sahne şovlarıyla da dikkat çeken Gülşen, şarkı aralarındaki esprileriyle de geceye renk kattı.
"ANANAS YEMEKTEN DİLİMİ ARI SOKMUŞ GİBİ OLDU"
Yaklaşık 2 saati aşkın sahnede kalan ve dinleyicilerinin istek parçalarını seslendiren Gülşen şarkı aralarında masalarda bulunan yiyeceklere bakarak şu ifadeleri kullandı,"Bugün çok açım biliyorsunuz diyetteyim. Sabahtan beri ananas yemekten dilimi arı sokmuş gibi oldu, bir kaç gün görmek istemiyorum" dedi.
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