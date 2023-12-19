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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Aralık için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi tarafından açıklanan verilere göre 17 ve 18 Aralık'ta Marmara Denizi-Yalova Çınarcık açıkları ile Gümüşhane'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Başta İstanbul olmak üzere yakın illerde sarsıntıya neden olan depremin ardından gözler 18 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte 18 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...