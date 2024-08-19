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        Haberler Gündem Gümüşhane'de uçuruma devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gümüşhane'de minibüs uçuruma devrildi: 6 yaralı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde uçuruma devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 00:36 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:36
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        Minibüs uçuruma devrildi: 6 yaralı
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        İlçeye bağlı Yeşilköy köyü ​​​​​​​Çıkrıkdüzü mevkisinde Enver Ü. (62) yönetimindeki minibüs virajı alamayarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi.

        Kazada ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan araç sürücüsü ile Ebrar Ü. (21), Reyhan İ. (35), Ömer İ. (15), Hasan İ. (13) ve Lerzan İ. (53), ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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