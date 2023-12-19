Gümüşhane Kelkit'te peş peşe korkutan depremler! 19 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede?

Gümüşhane Kelkit'te peş peşe korkutan depremler! 19 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede?

1 Şurada Paylaş!









Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Marmara Denizi Yalova açıklarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve İstanbul'da da paniğe yol açan depremin ardından 19 Aralık Salı günü ise Gümüşhane Kelkit'te peş peşe sarsıntılar hissedildi. İşte 19 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...