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Zamlı iPhone fiyatları listesi, son Apple zammının ardından araştırılmaya başlandı. Haziran ayında yapılan zammın ardından en pahalı iPhone 76.499 TL ve en ucuz iPhone ise 37.999 TL olmuştu. Katma Değer Vergisi KDV'ye gelen zammın ardından iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları güncellendi. Apple Türkiye KDV zammı sonrasında gözler "Türkiye Apple zammı sonrası iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arandı. İşte 2023 Temmuz güncel ve zamlı Apple Türkiye iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyat listesi....