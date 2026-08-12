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        Haberler Gündem Aile Bakanlığı, çocuklara ilişkin sosyal medya paylaşımları için savcılığa başvurdu

        Aile Bakanlığı, çocuklara ilişkin sosyal medya paylaşımları için savcılığa başvurdu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan içerikler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, ayrıca erişim engeli talep edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Bakanlıktan paylaşımlara suç duyurusu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında “Küçük trans çocuklara örnek olacağız” başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların “müstehcenlik” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu bildirildi.

        Açıklamada, paylaşımlara ilişkin erişim engeli talebinde de bulunulacağı belirtildi.

        “ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI” VURGUSU

        Bakanlık, temel önceliğinin çocukların her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması ile güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesi olduğunu kaydetti.

        Açıklamada, “Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez” ifadelerine yer verilerek, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek girişimlerle mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.

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