Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından özel gereksinimli çocuğun darbedilmesine ilişkin açıklama

Bakanlık, Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiğine ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı.

Söz konusu olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, "Mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirilmiş, aileye ve çocuğa ihtiyaç duydukları psikososyal destek sağlanmış, hukuki süreç hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlık tarafından, özellikle özel gereksinimli çocuklara yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceği ve davaya müdahil olunacağı belirtilerek, "Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda, her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.