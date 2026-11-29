AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın 117'nci Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı olan Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Ahmet Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları anlatarak, son 10 yılda Türkiye'nin üç büyük stratejik kazanım elde ettiğini söyledi. Büyükgümüş, “Allah'a şükürler olsun milli savunma sanayimizi inşa etmeyi başardık. Bundan önce bir ülkeden aldığımız insansız hava araçlarını bugün kendimiz üretiyoruz. Ve sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz. Aynı zamanda dünyada bu alandaki teknolojiye de yön veren bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün Allah'a şükürler olsun savunma sanayimizin gücü Libya'da soykırımı engelliyor. Allah'a çok şükür bugün Karabağ semalarında Allahu Ekber nidaları yükseliyorsa işte bu cesaretin, bu birlik beraberliğin sonucudur. Allah'a çok şükür” dedi.

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‘TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ’

Sınır ötesi harekatlara ilişkin konuşan Büyükgümüş, “Değerli kardeşlerim, bu kapsamda başardığımız üçüncü büyük stratejik kazanımımız ise şudur; hemen 15 Temmuz darbe girişiminin, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından, bir ay sonra Zeytindalı'yla, Barış Pınarı'yla çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya şunu ilan etti: ‘Biz artık terör tehdidinin kapımıza gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizde bu tehdit kimden kime giderse gitsin gidip terörü kaynağında yok edeceğiz’ dedi. Allah'a çok şükür büyük bir fedakarlık ve cesaretle gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bölgemizde huzuru, barışı ve son olarak da Suriye'deki kardeşlerimizin büyük bir devrimle özgürlüğünü kapı aralayan önemli çalışmaları hayata geçirdik” diye konuştu.

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‘VARLIĞINI TASFİYE ETMEK MECBURİYETİNDE KALDI’

Terör örgütü PKK'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükgümüş, “Değerli arkadaşlar, bu üç büyük stratejik kazanımın neticesinde bugün geldiğimiz noktada hain terör örgütü PKK artık varlığını sürdüremez. Varlığını tasfiye etmek mecburiyetinde kaldı. Bunu da tüm dünyaya ilan etti. Şimdi geldiğimiz noktada ve özellikle geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkardığımız yasayla birlikte burada biz önemli bir süreci takip ediyoruz. Burada bir kere çıkardığımız yasaya ilişkin olarak asla ve asla Mehmetçiğimizi, polisimizi şehit eden hiç kimse bu yasadan yararlanamıyor” ifadelerini kullandı.

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‘HUKUKA VE MİLLETİMİZE HESAP VERSİN DİYEN BİR LİDERİMİZ VAR’

Büyükgümüş, konuşmasının devamında fon meselesine de değinerek, “Mücadelede elbette bizim siyaseti yekâne ahlak olarak, siyasetin tek zeminini ahlak olarak gördüğümüz bu mücadele içerisinde gözü yanlışa bakanlar, kalbi yanlışa dönenler, zihni yanlışı planlayanlar üzülerek görüyoruz ki bunlar içimizde her zaman oldular. Allah alem, bunlardan çıkmaya devam da edebilir. Ama bakın, burada esas olan bir siyasi hareket için önemli olan böyle bir sınamada karşılaştığında ilk anda ne tepki verdiğidir, ne adım attığıdır, neyi icra ettiğidir. Allah'a şükürler olsun ilk andan itibaren bu olayların üzerine gidilsin. Makamına, mevkine, rütbesine, konumuna bakılmadan yargı önünde, millet huzurunda kim kirli iş işlemişse, kim yanlışa düşmüşse hukuka ve milletimize hesap versin diyen bir liderimiz var. Allah'a şükürler olsun” dedi.