Bakan Ersoy, Hacıbektaş’ta Hacı Bektaş-ı Veli’nin birlik mirasını anlattı

ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 755’inci yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı. Program öncesinde Horasan Erenler Dergâhı Cemevi ile Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı ve Türbesi’ni ziyaret eden Ersoy, daha sonra esnafla bir araya geldi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç’ın da katıldığı program, açılış gülbangıyla başladı.

“EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZİN MAYASIDIR”

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Hacı Bektaş-ı Veli’yi rahmetle yâd eden Erdoğan, Hünkâr’ın insanı, merhameti, şefkati ve kardeşliği yücelten mesajlarının bugün de rehber niteliğinde olduğunu belirtti.

Erdoğan, “Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ çağrısı millet olarak ebedî kardeşliğimizin mayasıdır” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin barış, huzur ve birlikte yaşama iradesini korumaya devam edeceğini vurguladı.

“BU CEM HALKASI YENİ CANLARLA BÜYÜSÜN”

Bakan Ersoy da konuşmasında Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşünce ve irfan mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Hünkâr’ın ocağında yeniden cem olunduğunu belirten Ersoy, “Dileğimiz odur ki bu cem halkası daim olsun, yeni canlarla büyüyüp genişlesin, ateşinde, alazında herkes nasibince pişip hamlığından kurtulsun” dedi.

İNSANIN ARAYIŞI KENDİNDEN BAŞLIYOR

Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Ara, bul” öğüdünü hatırlatan Ersoy, bu sözlerin aklı kullanmaya, sorgulamaya, öğrenmeye ve doğruyu aramaya yönelik güçlü bir çağrı olduğunu söyledi.

İnsanın arayışına önce kendisinden başlaması gerektiğini dile getiren Ersoy, medeniyetin asıl başarısının yalnızca toprakları fethetmekten değil, insanı kazanmak ve gönüllerde yer edinmekten geçtiğini ifade etti.

“İNSANLIĞA GEREKEN REÇETE AÇIKTIR”

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Anadolu’ya geldiği dönemde korku, umutsuzluk ve çatışmaların hâkim olduğunu anlatan Ersoy, bugünün dünyasında da benzer sorunların farklı biçimlerde yaşandığına dikkati çekti.

Irkçılık, ötekileştirme ve hoşgörüsüzlüğün küresel ölçekte insanlığın karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri haline geldiğini belirten Ersoy, “O halde hastalık belli, şifa da şifacı da bellidir. İnsanlığa gereken reçete açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım” ifadelerini kullandı.

“AYRI GAYRIMIZ YOK, BİR VE BERABERİZ”

Hacı Bektaş-ı Veli’nin insanı merkeze alan, adaleti, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı esas kabul eden öğretisinin bugün de yol gösterdiğini vurgulayan Ersoy, “Biz bugün bu çatı altında ‘Birlik için sözümüz var’ diyorsak ayrı gayrımız olduğu için değil, tam aksine bir ve beraber olduğumuz ve bunu korumanın iradesini taşıdığımız içindir” dedi.

Ersoy, bu irfanın coğrafi sınırların, dillerin ve kültürlerin ötesinde bir miras olduğunu belirterek, söz konusu değerlerin anlatılması ve gelecek kuşaklara ulaştırılmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRASINA VURGU

Alevi-Bektaşi kültürünün deyişleri, nefesleri, semahları, musikisi, erkânı, ocak sistemi ve sözlü geleneğiyle Anadolu’nun en köklü kültürel miraslarından biri olduğunu ifade eden Ersoy, bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının çalışmalarının bu mirasın doğru anlaşılması ve geleceğe taşınması açısından önemli olduğunu belirten Ersoy, “Bu bilinçle can cana, omuz omuza yol almaya, birbirimizi sahiplenmeye, gönüller inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli ile Anadolu’nun bütün gönül erlerini rahmet ve minnetle anarak, programın milletin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olması temennisinde bulundu.