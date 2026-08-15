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        Haberler Gündem Yargı Akın Gürlek: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan uygulamaları hayata geçiriyoruz

        Akın Gürlek: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan uygulamaları hayata geçiriyoruz

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 14:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Mağdurları koruyan uygulamaları hayata geçiriyoruz"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz" dedi.

        Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyor; Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığımız aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde, özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz. Çocuk Suçları Soruşturma Büroları ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetleri hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda; daha hızlı, daha etkin, daha erişilebilir ve daha fazla güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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