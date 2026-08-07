Bakan Kacır: Kutuplardaki bilim seferleri insanlığın ortak geleceğine ışık tutuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kutupların yalnızca geçmişin izlerini taşımadığını, aynı zamanda iklim değişikliğinin gelecekte yaratabileceği etkiler konusunda insanlığa önemli mesajlar verdiğini belirterek, “Kutuplar, gelecekten de haber fısıldayan coğrafyalar” dedi.

Kacır, Sıfır Atık Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan “Kutuplarda Sıfır Atık” kitabının İstanbul’da düzenlenen tanıtım programına katıldı.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kacır, projenin Türkiye açısından önem taşıyan iki büyük girişimi bir araya getirdiğini söyledi. Kacır, 2017’de Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketi ile aynı yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlayan kutup bilim seferlerinin bu çalışmayla buluştuğunu ifade etti.

SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Sıfır atık ve yeşil üretimin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncelikli başlıkları arasında bulunduğunu belirten Kacır, küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri arasında enerji, ulaştırma ve sanayi sektörlerinin öne çıktığını söyledi.

Türkiye’nin sanayide yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü sürdürürken çevresel sorumluluklarını da yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kacır, “Yeşil üretim, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımını hızla Türk sanayisine kazandırma mesuliyetimiz var” dedi.

Kutup bilim seferlerinin de Türkiye’nin bilimsel kapasitesini geliştirmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Kacır, Türk bilim insanlarının dünyanın en ileri araştırma imkanlarına erişmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

“KUTUPLAR GELECEKTEN HABER FISILDIYOR”

İki hafta önce Arktik’te Türk bilim insanlarıyla birlikte bulunduğunu hatırlatan Kacır, kutupların bilim dünyası için eşsiz bir bilgi kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Kacır, “Kutuplar yeryüzünün başka hiçbir coğrafyasında erişemeyeceğiniz bilgi hazineleri ve aynı zamanda sadece binlerce yıl öncesinden değil, gelecekten de haber fısıldayan coğrafyalar” ifadelerini kullandı.

Kutup bölgelerinde yürütülen araştırmaların büyük bölümünün iklim değişikliğine odaklandığını belirten Kacır, bu çalışmaların gelecek yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkabilecek etkilerin öngörülmesi açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Dünya genelinde ortalama sıcaklıkların sanayileşmeyle birlikte yaklaşık 1,5 derece yükseldiğini belirten Kacır, kutuplardaki sıcaklık artışının ise dünya ortalamasının yaklaşık 3,5 ila 4 katı hızla gerçekleştiğini kaydetti.

16 SEFERE 300’DEN FAZLA BİLİM İNSANI

Türkiye’nin kutup araştırmalarında son yıllarda önemli mesafe katettiğini vurgulayan Kacır, TÜBİTAK bünyesinde 2019’da kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsünün öncülüğünde Türk bilim insanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bugüne kadar 10 Antarktika ve 6 Arktik bilim seferinin gerçekleştirildiğini açıklayan Kacır, 2017’den bu yana düzenlenen toplam 16 sefere 300’den fazla Türk bilim insanının katıldığını belirtti.

Geçmişte Türk araştırmacıların kutuplardaki çalışmalara çoğunlukla başka ülkelerin seferlerine misafir olarak katılabildiğini hatırlatan Kacır, bugün ise Türkiye’nin kendi bilimsel kapasitesiyle bu bölgelerde araştırmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

TEKNOFEST kapsamında kutup ve iklim bilimleri yarışmaları düzenlediklerini de belirten Kacır, başarılı lise öğrencilerinin bilim insanlarıyla birlikte kutup seferlerine araştırmacı olarak katılmasına imkan sağlandığını söyledi.

ANTARKTİKA’YA KALICI TÜRK BİLİM ÜSSÜ

Kutupların bilimsel olduğu kadar stratejik bir öneme de sahip olduğuna dikkati çeken Kacır, Türkiye’nin Antarktika’daki uluslararası konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Türkiye’nin halen Antarktika Antlaşması Sistemi kapsamında gözlemci statüsünde bulunduğunu belirten Kacır, hedeflerinin 29 ülkeden oluşan Danışma Konseyi tam üyeleri arasına girmek olduğunu kaydetti.

Bu hedef doğrultusunda bilimsel seferlerin ve uluslararası literatüre yapılan katkıların büyük önem taşıdığını ifade eden Kacır, Antarktika’da kalıcı bir Türk bilim üssü kurulması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Kacır, bilim üssünün proje çalışmalarının tamamlandığını ve çevresel etki değerlendirmesi için gerekli onayların alındığını belirterek, tesisin Horseshoe Adası’nda hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Türkiye’nin Kuzey Kutbu’ndaki bilimsel varlığını da güçlendirmek istediğini dile getiren Kacır, Arktik Konseyi’ne üyelik ve uluslararası işbirliklerinin artırılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.