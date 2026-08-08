Bakan Kurum: Güzel Hatay yeniden ayağa kalkıyor, şehir güçlenerek büyüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni” kapsamında bulunduğu Hatay’daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin video paylaşan Bakan Kurum, Hatay Valiliğinde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, daha sonra 75. Yıl Bulvarı’na geçti.

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Vatandaşların güllerle karşıladığı Kurum, bulvardaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Yeni inşa edilen bir iş yerinin açılışını da gerçekleştiren Kurum, “Güzel Hatay yeniden ayağa kalkıyor, dükkanımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bakan Kurum’a ziyaretlerinde Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk eşlik etti.