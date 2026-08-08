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        Haberler Gündem Bakan Kurum: Güzel Hatay yeniden ayağa kalkıyor, şehir güçlenerek büyüyor

        Bakan Kurum: Güzel Hatay yeniden ayağa kalkıyor, şehir güçlenerek büyüyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, anahtar teslim töreni için gittiği Hatay'da belediye başkanlarıyla toplantı yaptı, saha incelemelerinde bulundu ve 75. Yıl Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 21:58 Güncelleme:
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        Hatay yeniden ayağa kalkıyor
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni” kapsamında bulunduğu Hatay’daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

        Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin video paylaşan Bakan Kurum, Hatay Valiliğinde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, daha sonra 75. Yıl Bulvarı’na geçti.

        ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

        Vatandaşların güllerle karşıladığı Kurum, bulvardaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Yeni inşa edilen bir iş yerinin açılışını da gerçekleştiren Kurum, “Güzel Hatay yeniden ayağa kalkıyor, dükkanımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

        Bakan Kurum’a ziyaretlerinde Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk eşlik etti.

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        #Murat Kurum
        #Hatay
        #haberler
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