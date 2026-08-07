Bakan Tekin: Kim eğitim kurumu yapmak istiyorsa anayasal olarak bizimle birlikte çalışmak zorundadır

Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Arnavutköy Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK), Hadımköy ARNAÇOCUK ile Yunus Emre Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe protokolü ve mahalleliler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Ardından Bakan Tekin ile Başkan Candaroğlu, Hadımköy ASMEK ve ARNAÇOCUK eğitim alanlarını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

'İYİ NİYETLİ OLURSAN, İŞ YAPMAK İSTERSEN DEVLET SANA YARDIMCI OLUR'

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ben, Milli Eğitim Bakanı olarak birçok konuda kamuoyunda çok fazla gündemde yer alan bir kardeşinizim. Ama konuyu burada özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Bu açılışlarla alakalı olduğu için bunlardan bir tanesi de bu sabık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir polemiğe girmiştik. Ben diyorum ki ülkemizde bir Anayasa var. Anayasa'nın sonunda devrim kanunları var. Onun içerisinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na atıf yapılıyor. Dolayısıyla kim olursa olsun bir anaokulu, bir okul ya da bir eğitim kurumu yapmak istiyorsa anayasal olarak bizimle birlikte çalışmak zorundadır. Sayın Başkan'a, 'Bunlar için bizden izin aldınız mı?' dedik. 'Biz sizden izin almak zorunda değiliz.' dedi. Kendisini Anayasa'nın, devrim kanunlarının ve her şeyin üzerinde zanneden bir sabık başkan. Biz, Arnavutköy Belediyesi ile Arna Çocuk markası üzerinden birlikte iş yapıyoruz. Demek ki neymiş; iyi niyetli olursan, iş yapmak istersen devlet sana yardımcı olur. Ama kendini hukukun, Anayasa'nın, toplumun ve her şeyin üzerinde gören bir anlayışla, 'Her şeyi ben yönetirim, ben ne dersem o olur, hukuk bana işlemez, kanun bana işlemez.' dersen, o zaman da devlet sana müsaade etmez. Bu kadar basit" dedi.

'DEVLET, ARKADAŞLAR, "SEN BAŞKA ŞEY YAPACAKSIN, BEN BAŞKA ŞEY YAPACAĞIM." ANLAYIŞI OLMAZ'

Bakan Tekin, "İkinci konu ASMEK'ler meselesi. Beni en çok eleştirdikleri ikinci konu, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belediyelerle ve sivil toplum örgütleriyle protokol yapması. Arnavutköy'de yaşayan ev kadınları, gençlerimiz ve çalışan insanlarımız yeni meslekler edinsin diye belediyeyle ortak iş birliği yapıyoruz. Saç bakım ve güzellik hizmetlerinden yazılım ve bilişime kadar birçok alanda belediye mekânları hazırlıyor; eğitim programlarını, modülleri ve öğretmenleri ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla biz sağlıyoruz. Devlet, arkadaşlar, 'Sen başka şey yapacaksın, ben başka şey yapacağım.' anlayışı olmaz. Devlet, kamu kaynaklarını etkin kullanmak için iş birliği yapmak zorundadır" diye konuştu.

'20 YILDA MEVCUT DERSLİKLERİN ÜZERİNE YAKLAŞIK 500 BİN YENİ DERSLİK YAPMIŞIZ'

Bakan Tekin, "2002 yılında Türkiye'de 350 bin derslik varmış. Bunların yaklaşık yarısı yıkılmış ya da ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Yani 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 150 ila 200 bin kullanılabilir derslik vardı. Peki, şu anda kaç dersliğimiz var biliyor musunuz? Bugün 750 bin dersliğimiz var. Yani aradan geçen yaklaşık 20 yılda mevcut dersliklerin üzerine yaklaşık 500 bin yeni derslik yapmışız. Bunun yanında 820 bin öğretmen atamışız. Millî Eğitim Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar bunlar. Bundan bahsetme sebebim şu: Öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki hayatın merkezine eğitimi ve okulları yerleştirmiş. Bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı da dâhil olmak üzere bütün bakanların arkasında dimdik durmuş, Millî Eğitim Bakanı olarak bize her daim destek olmuştur. Türkiye'de çocuklarımızın ve yavrularımızın geleceğini hayatın merkezine yerleştirdiği, çocuklarımızla ilgili hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığı için huzurlarınızda kendisine bir baba olarak teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun eğitim alanlarını gezerek vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından sona erdi.