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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Kuzeyde yağış, güneyde kavurucu sıcaklar... Termometreyi zorlayan hava!

        Bugün hava nasıl olacak? Kuzeyde yağış, güneyde kavurucu sıcaklar... Termometreyi zorlayan hava!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Doğu Karadeniz ve Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ise rüzgârın saatte 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Bugün hava nasıl olacak? Termometreyi zorlayan hava!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 34°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İL İL HAVA TAHMİNLERİ

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C

        Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        AYDIN °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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        DENİZLİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

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        KONYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

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        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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