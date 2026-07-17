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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da 9,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çorum'da 9,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 15:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çorum'da 9,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişi takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada 9 kilo 429 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        #uyuşturucu
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