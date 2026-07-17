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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyaret

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığına geldi.

        Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti üyeleriyle bir araya geldi.

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