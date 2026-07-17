Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 17:53 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığına geldi.
Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti üyeleriyle bir araya geldi.
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