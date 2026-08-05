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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katıldığı gerekçesiyle aranan ve yakalanan Burkay Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişilerden şikâyetçi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katıldığı belirtilen Burkay Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet dilekçesi sundu.

        Yaklaşık 10 yıldır kırmızı bültenle arandığı ve daha sonra yakalandığı belirtilen Karatepe hakkında “Cumhurbaşkanına suikast”, “Anayasa’yı ihlal”, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

        Karatepe’nin firari olduğu dönemde saklanmasına ve yakalanmasının engellenmesine yardım ettiği öne sürülen kişiler hakkında da “suçluyu kayırma” suçundan işlem yapılması istendi.

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        “ERDOĞAN’IN VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS ETTİ”

        Şikâyet dilekçesinde, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin bir parçası olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu Marmaris’te askerî operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

        Karatepe’nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda hareket eden suikast timinde yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği öne sürüldü.

        Karatepe’nin eylemleriyle yalnızca Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunmadığı, aynı zamanda ülkede kaos ve karışıklık çıkararak devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve birliğini bozmayı hedeflediği savunuldu.

        YARDIM EDENLERDEN DE ŞİKÂYETÇİ OLDU

        Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem kendisine hem de Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletinin birliğine yönelik eylemleri nedeniyle Karatepe’den şikâyetçi olduğu belirtildi.

        Erdoğan’ın ayrıca Karatepe’nin yaklaşık 10 yıl boyunca yakalanmasını engellemek amacıyla kendisine yer temin ettiği ve yardımda bulunduğu öne sürülen kişilerden de şikâyetçi olduğu bildirildi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #burak karatepe
        #haberler
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