Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya ilgili bakanlar ve kurum temsilcileri katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı”na başkanlık etti.

BAKANLAR VE KURUM TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile bazı bakan yardımcıları ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.