Ekrem İmamoğlu'nun duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözlerine soruşturma açıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, yargılandığı davanın duruşmasında yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan soruşturma başlattı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, İmamoğlu'nun "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında yargı mensuplarına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı bildirildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklarından Ekrem İmamoğlu'nun, bugünkü duruşmada soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi.
Başsavcılık, söz konusu ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.