Emine Erdoğan'dan NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erhan Afyoncu, yaptığı paylaşımda, "Osmanlının muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası Yeniçeriler, 200 yıl sonra bir devlet töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Birçok ülke devlet törenlerinde ke... Daha Fazla Göster Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erhan Afyoncu, yaptığı paylaşımda, "Osmanlının muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası Yeniçeriler, 200 yıl sonra bir devlet töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Birçok ülke devlet törenlerinde kendi tarihlerinin önemli askeri birlikleriyle misafirlerini karşılıyor. Yeniçerilerin bu törenlerde kullanılması gerektiğini senelerden beri söylüyordum. Çok doğru bir uygulama oldu." dedi Daha Az Göster