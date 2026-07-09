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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan'dan NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Emine Erdoğan'dan NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Emine Erdoğan, zirveden görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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