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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı

        Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nı kutladı

        Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olarak yeniden tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara." ifadelerine yer verdi.

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