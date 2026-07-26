Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:59 Güncelleme:
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olarak yeniden tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara." ifadelerine yer verdi.
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