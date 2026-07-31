Fatih Sultan Mehmet’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzanan kareografi gösterisi ilgi odağı oldu
TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde düzenlenen koreografide, Osmanlı padişahları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gösteride buluşturuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen “Renklensin Yaz Okulumuz” temalı TÜGVA Yaz Okulları Finali, özel bir koreografiye sahne oldu.
Erdoğan’ın sahneye çıkışından önce müzik eşliğinde gerçekleştirilen gösteride Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer verildi. Salavatlarla karşılanan Erdoğan’ın katıldığı programda kısa film gösterimi de yapıldı.
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’nin konuşma yaptığı programda, “Renklensin Yaz Okulumuz” adlı klip ile vakfın faaliyetlerini anlatan video katılımcılara izletildi. Beşinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim ederken Erdoğan da konuşmasının ardından yaz okulundan mezun olan öğrencilerle aile fotoğrafı çektirdi.
FOTO: AA