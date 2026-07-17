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        Haberler Gündem Güncel Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti

        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti

        Antalya'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceye yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Hava sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Antalya'da nem yüzde 21 ölçüldü. 

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        Sıcaktan bunalanların serinlemek için tercih ettiği sahillerde deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece kaydedildi.

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        DHA'daki habere göre; Antalya'da sabah saatlerinde 35 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğle vaktinde 40 dereceye ulaştı. 

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        Nemin yüzde 21 olduğu kentte kuzey yönlü rüzgar nedeniyle kuru ve sıcak hava etkili oldu.

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        Sıcaktan bunalıp, denizde serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu. 

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        Yüzerek serinlemeye çalışanlar su sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı denizde kulaç attı. 

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        Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyesi altında, şezlongda vakit geçirdi.

         

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        Kentte hava sıcaklığının yarın en yüksek 38, pazar günü 35 derece olacağı tahmin ediliyor.

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