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        Haberler Gündem HSK, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberini yayımladı

        HSK, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberini yayımladı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'nin yayımlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek duyurdu: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi yayımlandı

        Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 4. Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla HSK tarafından hazırlanan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'nin yayımlandığını belirtti.

        Büroların çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gürlek, "Bu bürolarımızla, uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek, hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edecek, idari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek, Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Tüm çalışmaları, mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceklerini vurgulayan Gürlek, "Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımız ile yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek, gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız. Rehberin yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." görüşünü paylaştı.

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        #Akın Gürlek
        #HSK
        #rehber
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