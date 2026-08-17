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        Haberler Gündem Yargı İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerin incelenmesi için müfettiş görevlendirdi

        İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerin incelenmesi için müfettiş görevlendirdi

        İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, belediyenin yaptığı ihalelerde birden fazla ihale alan şirket bulunup bulunmadığını ve şartnamelerin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Antalya'da ihalelere müfettiş incelemesi
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        İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

        DHA'da yer alan habere göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tarih öncesi ve sonrasında belediye tarafından yapılan ihalelerdeki hareketleri denetlemek için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu. Talep üzerine gelen müfettişler, belediye ihalelerinde usulsüzlük olup olmadığını inceleyecek.

        Müfettişler; birden fazla ihale alan şirket olup olmadığını, şartnamelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilecek.

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