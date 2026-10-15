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        Haberler Gündem İstanbul'daki bazı üniversitelerde yüz yüze eğitime yarın ara verildi

        İstanbul'daki bazı üniversitelerde yüz yüze eğitime yarın ara verildi

        İstanbul'daki bazı üniversiteler, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Bazı üniversitelerde yüz yüze eğitime ara

        İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetin şehir genelindeki etkileri, farklı bölgelerdeki yurtlarda kalan ve yerleşkelere ulaşım sağlayacak öğrencilerin karşılaşabileceği güçlükler göz önünde bulundurularak, 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerinin hibrit ve çevrim içi devam edeceği bildirildi.

        Yıldız Teknik Üniversitesinden (YTÜ) yapılan açıklamada, Valiliğin il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle aldığı karar doğrultusunda, yarın yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği, derslerin çevrim içi olarak devam edeceği belirtildi.

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        Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı karar doğrultusunda, üniversitemizin İstanbul'daki eğitim birimlerinde 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine verilen 1 günlük ara, 16 Ekim Cuma gününü de kapsayacak şekilde 1 gün daha uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca Bahçeşehir, Bilgi, Üsküdar, Kültür, Acıbadem, Aydın, Bezmialem, Topkapı, Beykoz, Gedik, Gelişim, Yeni Yüz Yıl, Medipol, Ticaret, İstinye, Sağlık ve Teknoloji, Rumeli, Demiroğlu Bilim ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversiteleri ile Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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        Türk-Alman ve İstanbul Esenyurt üniversiteleri ise dün eğitim öğretim faaliyetlerine 15 ve 16 Ekim'de ara verildiğini duyurmuştu.

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