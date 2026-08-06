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        Haberler Gündem Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderildi

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı'ya yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        Ağbaba'nın ağabeyi tutuklandı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin tutuklandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları araştırılıyor.

        İLK OPERASYONDA DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında 20 Mayıs’ta düzenlenen ilk operasyonda Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile inşaat firması yetkilileri Salih Eren ve Muzaffer Özpolat gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ise bir gün sonra yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İKİNCİ DALGADA İKİ TUTUKLAMA

        Soruşturmanın devamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda, Süleyman Ekinci ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Hür Ağababa
        #haberler
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