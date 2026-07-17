"JOIFF akreditasyonu alan ilk belediye olduk"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda örnek uygulamalar hayata geçirdiklerini anımsatan Başkan Altay, "Konya Büyükşehir İtfaiyemiz TİKA ile birlikte özellikle uluslararası alanda bir eğitim merkezi haline dönüştü. Hem Konya'ya yurt dışından gelen itfaiyecilere eğitim veriyoruz hem de arkadaşlarımız yurt dışına gidip eğitimler veriyorlar. Bugün bir aşama daha kaydettik ve uluslararası endüstriyel yangınlar için bir eğitim merkezi oluşturduk" diye konuştu.

REKLAM

Başkan Altay, Sanayii İtfaiye Merkezi'nin arkasında oluşturulan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'nde çeşitli başlıklarda eğitim verilebileceğini belirterek, "Endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında uluslararası akreditasyon sağlayan JOIFF tarafından hem Türkiye’de hem de dünyada akredite edilen ilk belediye olduk. Böylece özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeye burada itfaiye eğitimleri verebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu alanda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz, öncelikle kendi personelimize endüstriyel yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda eğitimler verecek. Daha sonra ulusal ve uluslararası kurumlardaki itfaiyecilerimize de burada eğitim vermiş olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

JOIFF (Uluslararası Endüstriyel Acil Durum Hizmetleri Yönetimi Örgütü), endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyon. JOIFF akreditasyonu; bir eğitim merkezinin fiziki altyapısının yanı sıra eğitim programlarının, uygulama süreçlerinin, güvenlik ve çevre yönetiminin, eğitmen yeterliliklerinin ve ölçme-değerlendirme sistemlerinin de uluslararası kriterlere uygun olduğunu gösteriyor.