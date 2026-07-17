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        Haberler Gündem Çevre Kızılcahamam'da DOA ile 13 günde 120 bin ambalaj atığı toplandı

        Kızılcahamam'da DOA ile 13 günde 120 bin ambalaj atığı toplandı

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi ile 13 günde 120 bin ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı. Kızılcahamam Sıfır Atık Sorumlusu Uğur Demirbaş, ilçede sıfır atık çalışmalarının 2019'dan bu yana sürdürüldüğünü belirterek, ilçede bulunan ve "İyi Uygulama Ödülü" alan Sıfır Atık Bahçesi'nin de Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Kızılcahamam'da 13 günde 120 bin atık toplandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot ilçe olarak belirlenen Kızılcahamam'da, 2019 yılından bu yana Sıfır Atık çalışmaları sürdürülüyor.

        Vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını ilçedeki toplama noktalarına getirerek sisteme dahil oluyor. Getirilen atıklar geri dönüştürülmeden önce makinelerde tartılarak, puan karşılığı değerlendiriliyor. Biriktirilen puanlar, ilçedeki yerel esnafa ait işletmelerde kullanabilen alışveriş çeklerine dönüştürülüyor.

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        Bu uygulamayla geri dönüşüm alışkanlığının artırılması hedeflenirken aynı zamanda yerel esnafa da ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. Pilot uygulama kapsamında ilçede bugüne kadar 600 tona yakın atık toplandı.

        DOA sisteminin 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başlaması da ilçede yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, başta plastik atıklar olmak üzere cam ve alüminyum atıkların DOA sistemiyle ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

        Kızılcahamam Sıfır Atık Sorumlusu Uğur Demirbaş, ilçede yürütülen sıfır atık faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede sıfır atık çalışmalarının 2019'dan bu yana sürdürüldüğünü anlattı. Bu kapsamda bugüne kadar 570 ton atığın toplanarak geri dönüşüme gönderildiğini söyleyen Demirbaş, "Bu süreci yasaklarla değil ödül sistemiyle desteklemeyi tercih ettik" dedi.

        İlçede yaşayan 3 bin aileye Sıfır Atık Kartı verdiklerini belirten Demirbaş, vatandaşların topladıkları puanları yerel esnafta geçerli alışveriş çeklerine dönüştürebildiğini kaydetti.

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        Demirbaş, temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon döneminin başlamasından bu yana 81 il, 973 ilçede uygulanmaya başlanan DOA sisteminin de ilçede ilgi gördüğünü belirterek, "Kızılcahamam'da 1-13 Temmuz arasında 120 bin atık toplanarak, ekonomiye kazandırıldı" diye konuştu.

        Toplanan bu atıklar arasında ilk sırayı plastik atıkların aldığını dile getiren Demirbaş, ikinci sırayı cam ve üçüncü sırayı ise alüminyum atıkların aldığını söyledi. Kızılcahamam'da bulunan ve "İyi Uygulama Ödülü" alan Sıfır Atık Bahçesi'nin de Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çeken Demirbaş, burada atık kabul noktalarının yanı sıra çocuklara yönelik geri dönüşüm farkındalık eğitimleri ve atölye çalışmaları yapıldığını bildirdi.

        Öte yandan ilçede yenilenebilir enerji yatırımlarıyla çevresel sürdürülebilirlik de destekleniyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ilçedeki Sıfır Atık çalışmalarında yenilenebilir enerji yatırımlarının önemli yer tuttuğuna işaret ederek, "Mayıs 2021'den bu yana aktif olan 960 kilovat gücündeki Güneş Enerji Santrali ile bugüne kadar 6,5 milyon kilovatsaat elektrik üretildi" dedi.

        Güneş Enerji Santralinin belediyeye 20 milyon liranın üzerinde gelir sağladığını vurgulayan Acar, böylece yaklaşık 3 bin 200 ton karbondioksit salımının engellendiğini ve 8 bin ağacın kesilmesinin önüne geçildiğini belirtti. Acar, yapımı devam eden 1,1 megavat gücündeki yeni güneş enerji santralinin tamamlanmasıyla ilçedeki toplam kurulu gücün 2,1 megavata ulaşmasını hedeflediklerini de kaydetti.

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