Mansur Yavaş: Ankara'nın 3 büyük projesi için yaklaşık 500 milyon dolarlık dış finansman onayı aldık

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 3 büyük projemiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayını aldık. Bu kaynakla; Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ne 306,3 milyon dolar, Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan’ın içme suyu yatırımlarına 90 milyon dolar, Ankara genelinde su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına 84,4 milyon dolar yatırım yapacağız. Başkentimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.