Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyası kapsamında Çiçek hakkında “görevi kötüye kullanma”, “irtikap”, “rüşvet”, “resmî belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA SONRASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama tedbiri uygulanan İlkay Çiçek’in, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.