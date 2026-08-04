Okul saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da düzenlenen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 21:38 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
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