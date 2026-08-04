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        Haberler Gündem Okul saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı

        Okul saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da düzenlenen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 21:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileleri kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.

        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

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        #haberler
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