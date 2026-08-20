Osmaniye’de dere yatağına yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada Halil İbrahim Deprem hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı
Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
OTOMOBİL DERE YATAĞINA UÇTU
Kaza, saat 19.00 sıralarında Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 80 FU 099 plakalı otomobil, yol kenarından çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde bulunan Halil İbrahim Deprem’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Serkan İhsan V. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Deprem’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.