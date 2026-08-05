Rüzgar Sönmez, MİT ve Emniyet destekli operasyonla saklandığı evde yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, istihbarat destekli operasyonla saklandığı evde yakalandı
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:53 Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in yakalandığı öğrenildi.
Sönmez’in saklandığı adres, MİT ve Emniyet İstihbarat birimlerinin desteğiyle tespit edildi. Belirlenen eve operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Sönmez’i gözaltına aldı.
FOTO: İHA
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