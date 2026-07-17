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        Haberler Gündem Güncel 325 metrelik 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        325 metrelik 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Bahama Adaları bayraklı 325 metrelik 'Castorone' adlı boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne geçiş yaptı. Geminin geçişi sırasında boğaz trafiği güvenlik nedeniyle geçici olarak tek yönlü durduruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        325 metrelik gemi boğazdan geçti
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        Çanakkale Boğazı'ndan geçen Bahama Adaları bayraklı 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

        'CASTORONE' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA

        DHA'daki habere göre; Romanya'dan Yunanistan'a giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki ‘Castorone' isimli boru döşeme gemisi, 13.00 sıralarında Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Gemi saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-20, Kurtarma-17, Kurtarma-19 ile Gemi Kurtaran römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, geçici olarak güney-kuzey tek yönlü trafiğe kapatıldı.

        Geminin geçişi tamamlamasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.

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