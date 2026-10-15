CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiğini duyurdu.

Sarı, görevlendirmenin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

GÜRSEL TEKİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Müslim Sarı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir.

Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz.

REKLAM

Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

"HERKESE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM!

CHP İstanbul eski İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Binlerce CHP’li yoldaşım olmak üzere, tam 12 ay boyunca gece gündüz demeden bizimle yürüyen, umudumuzu hiç yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul eski İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanlar vardır; güzel günlerde değil, en zor günlerde belli eder kendini. Biz de partimizin en zor döneminde kimin gerçekten yanımızda olduğunu, kimin yüreğini ortaya koyduğunu gördük. Başta Zeki Şen, Erkan Narsap ve binlerce CHP’li yoldaşım olmak üzere, tam 12 ay boyunca gece gündüz demeden bizimle yürüyen, umudumuzu hiç yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Gece sabahlara kadar il merkezimizde nöbet tutan arkadaşlarımızı, uykusundan fedakârlık ederek yanımıza gelenleri; evinde börek, çörek hazırlayıp 'Siz yalnız değilsiniz' diyerek kapımızı çalan kadın arkadaşlarımızı asla unutmayacağız. Belki bazı geceler çok yorulduk, belki bazı günler umudumuz kırıldı. Ama siz vardınız. Omuz omuzaydınız, yanımızdaydınız. En kıymetli olan da buydu. Bu sadece bir teşekkür değil; yürekten gelen bir vefa sözüdür. Emeklerinizi, fedakârlıklarınızı ve dayanışmanızı unutmayacağız. Sizlere minnet ve şükran borçluyuz. İyi ki vardınız, iyi ki bu zor günlerde birlikteydik. Bu dayanışma, bu vefa ve bu güzel yürekler hiçbir zaman unutulmayacak."