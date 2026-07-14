Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, "Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de Meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri hayata geçirelim. Farklı düşündüğümüz noktalar olabilir. Bunları müzakereyle ve ortak akılla çözebiliriz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çerçeve yasa artık çıkmalı"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Çerçeve yasa artık çıkmalı. Yüzyıllık bir meseleyi tek bir yasayla çözemeyeceğimizin hepimiz farkındayız ama ilk düğmeyi doğru iliklemek zorundayız." dedi.

        HATİMOĞULLARI TOPLANTIDA KONUŞTU

        AA'daki habere göre; Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

        Geçen hafta Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldiğini, mazot, gübre, ilaç, sulama, elektrik gibi ihtiyaçların karşılanmasında sorunlar yaşandığını ileri süren Hatimoğulları, "maliyetlerin tavan yaptığını, üretimin can çekiştiğini" ifade etti.

        REKLAM

        Çiftçinin kuyudan su alımını engellemek için elektrik direklerinin söküldüğünü iddia eden Hatimoğulları, "Akıl alır gibi değil. Toprağını sulayamayan çiftçi toprağından kopuyor. On binlerce dönüm tarım arazisi boş kalmış, ekilmemiş. Türkiye'ye tarım konusunda en büyük desteği sağlayacak olan Harran Ovası'nın önemli bir bölümü ekilmemiş.

        Çiftçi borçlu, icralık olmuş durumda. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkarıyor ve mera olarak kullanılan yaklaşık 2 bin 945 dönümlük araziyi sanayi alanı ilan ediyorlar. Köylüler tarım ve mera arazilerinin ellerinden alındığını, geçim kaynaklarının yok edildiğini ifade ettiler." diye konuştu.

        Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu ifade eden Hatimoğulları, "Türkiye geçmiş dönemde tarım ihracatında ilk dokuz ülke içinde yer alırken, şimdi hububatta bağımlı bir ülke pozisyonuna geldi. Savaş halindeki Ukrayna'dan buğday, arpa ithal eden bir pozisyona geldik. Saman ithal ediyoruz, böyle bir ülkeye dönüştük." değerlendirmesinde bulundu.

        Hatimoğulları, çiftçiye gübre, tohum, elektrik ve sulama desteğinin sağlanarak, kredi borçlarının belli oranlarda silinmesini istedi.

        REKLAM

        NATO Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesini anımsatan Hatimoğulları, bildiride barışa, eşitliğe, demokrasiye, adalete dair hiçbir şeyin olmadığını söyledi. "Nasıl daha fazla silah satın aldırırım" derdine düşüldüğünü savunan Hatimoğulları, şu açıklamalarda bulundu:

        "Zirvenin ana fikri şuydu: Savunma sanayi, silah tedariki ve savaşa hazırlıklar büyüsün. Yapay zeka destekli silah sistemleri, siber savaş altyapıları, uzay teknolojileri ve 50 milyar doları aşan silah anlaşmalarının geldiğini gördük ve öncelik olarak bunlar ilan edildi. Zaten üye her ülkenin, milli gelirinin yüzde 5'ini silahlanmaya ayırması gerektiğiyle ilgili karar alınmıştı. Peki bütün bu kaynaklar nereden gelecek? Silaha akan her kuruş, silaha para akıtan her ülke, işçinin, emekçinin, yoksulun hakkını gasbediyor. Boğazımıza giden lokmaya el koyuyorlar.

        Eğitim, sağlık dünya ölçeğinde iyice gerilemiş durumda. Batı burjuvazisinin bir kazanımı vardı: bazı sosyal haklar verilmiştir Batı'da. Şimdi o haklar da tek tek insanların elinden alınıyor, silaha kaynak sağlıyorlar. Dünya diyalog yerine caydırıcılığa, hukuk yerine güce yatırım yapıyor. Dünyayı güvenli kılan daha fazla silahlanmak mıdır?

        REKLAM

        Daha fazla savaşın ve çatışmanın önünü açmak mıdır? Yoksa uluslararası düzeyde kabul gören, insanı ve doğayı merkezine alan bir hukuk tesis etmek midir? Gazze'deki insani soykırıma karşı ateşkes ve uluslararası hukuk için güçlü bir irade ortaya konmadı. İktidar Gazze'yi gündeme getirmedi. NATO 3.0 denilen yeni dönem, öncekiler gibi sefalet, açlık ve ölümden başka bir şey getirmedi, getirmeyecek.

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

        Terörsüz Türkiye sürecine işaret eden Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentindeki silahlarını yakmasının üzerinden bir yıl geçtiğini ve tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını söyledi.

        Kalıcı bir çözümün zemininin hukuk, teminatının da yasalar olması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, şöyle konuştu:

        "Bu yüzden kamuoyunun büyük bir merakla beklediği çerçeve yasa artık çıkmalı. Yüzyıllık bir meseleyi tek bir yasayla çözemeyeceğimizin hepimiz farkındayız ama ilk düğmeyi doğru iliklemek zorundayız. Çünkü yanlış iliklenen ilk düğme geri kalan her düğmeyi yanlış hale getirir. Bu yaz mevsimini heba etmeyelim.

        Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de Meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri hayata geçirelim. Farklı düşündüğümüz noktalar olabilir. Bunları müzakereyle ve ortak akılla çözebiliriz.

        İşte tam burada siyaset kurumunun tamamına, ülkemizin yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar gereği herkese çok büyük ve acil görev ve sorumluluklar düşüyor bu süreçte. Kimse kendi sorumluluğundan kaçmamalı."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üzerine araç sürülerek hayatını kaybetmişti, organları ile 5 hastaya umut oldu

        Antalya'da tartışma sonrası üzerine araç sürülerek otomobil ile apartmanın bahçe kapısı arasında sıkışan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Cemal Battal'ın kalp, böbrek ve korneaları ailesi tarafından bağışlandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat