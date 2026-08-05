Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji açıkladı! Yağmur, rüzgar ve sıcak hava

        Meteoroloji açıkladı! Yağmur, rüzgar ve sıcak hava

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Toroslar'da yağmur geçişleri beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Güneşli 36°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sahte ekspertiz raporlarıyla Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon: 72 gözaltı

        Sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınırken, bin 45 taşınmaza, bir otele ve 7 şir...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava
        Malul sayılmayan gazilere 1 yıl süre
        Malul sayılmayan gazilere 1 yıl süre
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Benfica'dan F.Bahçe'nin Pavlidis teklifine ret!
        Benfica'dan F.Bahçe'nin Pavlidis teklifine ret!
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        "Pentagon'un mühimmat stoku tehlikeli derecede düşük"
        "Pentagon'un mühimmat stoku tehlikeli derecede düşük"
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        AK Partili Gül: Teklifi veririz
        AK Partili Gül: Teklifi veririz
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı