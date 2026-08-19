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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 07:31 Güncelleme:
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        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında), Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 29°
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        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BURSA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        UŞAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURDUR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NİĞDE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında) ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        RİZE °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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