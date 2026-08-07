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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den açıklama! 2 bölgede yağmur, 1 bölgede toz taşınımı var

        Meteoroloji'den açıklama! 2 bölgede yağmur, 1 bölgede toz taşınımı var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Toroslar yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        Sıcak ve nem bunaltıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un batı, Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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