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        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 41°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 26°

        Bursa

        Rüzgârlı 28°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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