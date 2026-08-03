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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den sağanak yağmur ve yüksek sıcaklık uyarıları

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve yüksek sıcaklık uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz ve Torosların yüksek kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yandan Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur ve yüksek sıcaklık uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 28°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        BURSA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        BURDUR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KONYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 35°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KARS °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 39°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 44°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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