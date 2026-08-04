Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 33° Trabzon Parçalı bulutlu 29° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 31°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.