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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları

        Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Toroslar ile Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 29°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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