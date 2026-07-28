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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları

        Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kırklareli, Bilecik, Sakarya ile Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken; Ege ve Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege,İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 42°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 34°
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        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 32°C

        Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ÇANAKKALE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık,

        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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        ANTALYA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

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        KASTAMONU °C, 29°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 29°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, gece saatlerinde olma üzere batısı yerel sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

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        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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