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        Haberler Gündem Yargı Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı! PR ve tanıtım ifadeleri, Haluk Levent'ten burs açıklaması

        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı! PR ve tanıtım ifadeleri, Haluk Levent'ten burs açıklaması

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı. Sarıkaya'nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Sarıkaya hesaplarındaki para trafiği için PR ve tanıtım işleri olduğunu söylerken, Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira "burs" aldığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!

        Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Şantaj' suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sarıkaya ifadesinde, Cem Küçük’ü 2015 yılından beri tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını söyledi. Küçük ile aralarında para alışverişi bulunduğunu belirten Sarıkaya'nın para hareketlerinin borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını belirterek, “Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim” dediği öğrenildi. Ancak sonrasında Cem Küçük’le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

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        Sarıkaya ifadesinde, Fatih Eke’den 21, Serdar Özyurt’tan ise 64 kez para aldığını kabul ettiği belirtildi. Ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya paylaşımlarının karşılığı olduğunu belirten Sarıkaya'nın, kripto hesabında 320 işlemde 27 milyon 569 bin liralık hareket tespit edilmesi konusundaki soruya ise “Bu tutarı kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

        Cihan Ekşioğlu tarafından hesabına gönderilen 720 bin lirayı Ankara’daki bir otelde başka bir kişiye elden teslim ettiğini söyleyen Sarıkaya, Cem Küçük’ü iş insanları ve avukatlarla görüştürdüğünü de ifade etti.

        Kripto hesabını “faiz haram olduğu için” kullandığını belirten Sarıkaya, Kuzey Kıbrıs’a gönderdiği paraların “eğlence amaçlı oyun” için olduğunu söyledi.

        Öte yandan Sarıkaya, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını söyledi.

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        HALUK LEVENT’TEN OĞLUNUN MASRAFLARI İÇİN PARA ALDI İDDİASI

        Cem Küçük’ü 2015 yılından beri tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını ifade eden Sarıkaya'nın, Küçük ile aralarında para alışverişi bulunduğunu belirterek bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını söylediği ve “Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim” dediği belirtildi. Ancak sonrasında Cem Küçük’le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

        Sarıkaya, Haluk Levent’le doğrudan para alışverişinin bulunmadığını ve Nigella Coin’den kazanç sağlamadığını söyledi. Ancak soru yöneltilmesi üzerine, Haluk Levent’ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira “burs” aldığını belirtti. Sarıkaya, Haluk Levent’in PR çalışmasını yürütmediğini ve parasını aklamadığını ifade etti.

        Sarıkaya, Fatih Eke’den gelen paranın, Bebek’te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılmasının karşılığı olduğunu belirtti. Ödemelerin organizasyonların yanı sıra Nigella ürününün reklamı ve sosyal medya paylaşımları için yapıldığını söyleyen Sarıkaya, “Bu kişiyle ilgili paylaşımlar yaptığım için parayı aldım” dedi.

        ÖDEMELERİN TANITIM KARŞILIĞINDA YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

        Sarıkaya, iş insanı Serdar Özyurt’la ilgili haberler ve sosyal medya paylaşımları yaptığını, karşılığında hesabına para gönderildiğini belirterek, ödemelerin sanal medyadaki tanıtım ve PR faaliyetlerinin karşılığı olduğunu söyledi. Gönderilen paraları borsada ya da ailesinin geçiminde kullandığını belirten Sarıkaya, söz konusu tutarları kripto para hesabı üzerinden aklamadığını ifade etti. Sarıkaya’nın kirpto hesabına 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderildiğinin tespit edildiğinin söylenmesi üzerine Sarıkaya, hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini söyledi. Ancak 27 milyon 569 bin liralık tutarı kabul etmediğini belirterek işlemlerin para aklama amacı taşımadığını savundu. Sarıkaya, Serdar Özyurt’un özel kalemi İsmail Çanak’la 300’den fazla para alışverişi bulunduğunu belirtti. Bu hareketlerin ailevi ilişkiler, karşılıklı elden verilen paralar ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerle ilgili olduğunu ifade etti. Ayrıca Çanak’ın söz konusu paraları kimden aldığını bilmediğini söyleyen Sarıkaya, ödemelerin yaptığı işlerin karşılığı olduğunu ileri sürdü.

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