Diyarbakır'da sis etkili oldu; uçuşlar ertelendi
Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağmur, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, hava ulaşımında da aksamalar yaşandı ve bazı uçak seferleri ertelendi
Giriş: 29 Kasım 2026 - 14:38 Güncelleme:
Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.
DHA'daki habere göre kent genelinde etkili olan sis ve yağmur, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.
Yoğun sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bazı uçak seferleri ertelendi.
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